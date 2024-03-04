菲外長促停止騷擾　尋求減低對華依賴

中菲在南海的主權爭議持續，菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）周一（4日）接受法媒訪問時表示，希望與中方和平解決海上爭端，但向北京傳達「停止騷擾我們」的簡單訊息，同時尋求減低對華依賴。中國外交部發言人同日反駁，近期海上事態的起因是菲律賓頻繁在南海採取侵權挑釁行動，侵犯中方領土主權和海洋權益。中方依法採取必要措施捍衞自身主權和權益，不存在所謂騷擾菲船的情況。

馬納羅在墨爾本舉行的東盟-澳洲峰會場邊受訪，為菲政府宣傳回應中國在爭議海域行動的政策辯護，稱只是試圖告訴人們發生甚麼事：「如果你們停止騷擾我們，或採取其他行動，那就不會有任何消息能報道。」他又指，菲方致力透過外交或和平手段解決爭端，但不會以犧牲國家利益為代價，正在與有類似擔憂的國家接觸，並承認對美國的支持存在「小問號」。

馬納羅另表示，嚴重倚賴與中國貿易的菲律賓，希望盡快與歐盟展開正式的自由貿易協定談判，尋求在關鍵礦產領域建立更廣泛合作。菲方希望擴大與其他國家的經濟關係，獲得更大彈性，適應「突然變化」的重要性，加強經濟安全以至國家安全。