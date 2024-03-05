洩密國民警衞軍認罪　控方提議判囚16年8個月

美國麻省空中國民警衞軍特謝拉去年涉嫌外洩機密文件，他周一（4日）於波士頓聯邦法院認罪，控方要求法院判他監禁16年8個月，法官定於9月27日判刑。

現年22歲的特謝拉曾服役於第102情報聯隊，出於炫耀目的在網上討論區上載印有「機密」、「最高機密」字樣的文件，包括美國對俄烏戰爭中的烏克蘭評估，他自去年4月被捕以來一直還押。

特謝拉被控6項故意保留和傳輸國防資訊的罪名，每項最高可判監10年；而根據認罪協議，特謝拉同意被判處至少11年監禁，檢察官則會建議法官將他判監16年8個月；特謝拉亦會被罰款5萬美元（約39萬港元）。而作為認罪的交換條件，檢察官同意不會進一步指控特謝拉違反《間諜法》或其他罪行。

案發時，特謝拉是美國麻省空中國民警衞軍情報部門一等兵，檢方指出，儘管特謝拉職級低，但他持有最高機密的安全許可，並從2022年1月開始獲取數百份與俄羅斯入侵烏克蘭等主題相關的機密文件；檢方也在庭上指出，儘管上司在2022年兩次就特謝拉處理機密資料息的方式提出警告，並警告他不要「深入研究」情報資料，但他還是這樣做。

空軍監察總長去年12月發現，多名軍官故意未就特謝拉的可疑行為採取所需行動，對15名涉事人員作紀律處分，其中包括2名指揮官。