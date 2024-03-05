特朗普讚最高法院裁決巧妙　緬因州亦恢復其總統初選資格

美國聯邦最高法院周一（4日）作出重大裁決，裁定科羅拉多州無權以引發2021年國會山莊暴動為由，禁止前總統特朗普參加該州總統初選；特朗普在裁決頒布後，同日在佛羅里達州海湖莊園出發表演講，盛讚裁決是「非常巧妙（well-crafted）的重要決定」；一度宣布以同樣理由剝奪特朗普初選資格的緬因州州務卿貝洛斯（Shenna Bellows），亦宣布恢復將特朗普的名字列於緬因州的選票上。

特朗普在演說中稱：「選民可以很快將某人從選戰中趕走，但法院不應該這樣做，最高法院說得很好……我認為這對讓我們的國家團結起來大有幫助，這是我們國家所需要的。」特朗普又盛讚法官們的工作：「他們工作了很長時間，他們很努力。坦白說，他們很快地完成了一件在100年、200年後仍會被談論的工作，非常重要。根本上，你就不能因為對手想要，就讓某人退出比賽。」

科羅拉多州州務卿格里斯沃爾德（Jena Griswold）就表示，對最高法院的裁決感失望，仍然認為各州有權引用憲法第14修正案第3條的叛亂條款，阻止特朗普參加總統初選。