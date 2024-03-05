43國要求就納瓦尼之死　進行獨立國際調查

43個國家周一（4日）在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會會議上，要求就俄羅斯反對派領袖納瓦尼之死，進行獨立的國際調查，又認為俄總統普京要對納瓦尼死亡負上最終責任。

歐盟常駐聯合國日內瓦辦事處代表克努森，在會議上代表歐盟各成員國、美國、英國和烏克蘭等發言，對納瓦尼之死表示憤慨，認為事件顯示俄羅斯正加速和系統性鎮壓反對派的迹象，而俄羅斯必須允許國際社會就納瓦尼突然死亡的情況，進行獨立且透明的調查。這些國家又對俄羅斯系統性打壓公民社會深表擔憂，敦促俄方立即無條件釋放所有因和平行使人權和反對入侵烏克蘭而被拘留的政治犯、記者和反戰人士。

聯合國人權事務高級專員蒂爾克則表示，納瓦尼死「加劇了我對他遭受迫害的嚴重擔憂」。他在向人權理事會提交的全球人權最新情況報告中表示，在本月選舉的準備過程中，俄羅斯當局進一步加強鎮壓異見，又指自從俄烏戰爭爆發以來，數以千計的政治家、記者、維權人士、律師和在社交媒體上表達自己想法的人，面臨行政和刑事檢控，而且這種趨勢近幾個月似乎有所惡化。

俄方代表在回應蒂爾克時表示，聯合國人權高專辦正在製作「反俄報告」，其中「轉載了烏克蘭和西方捏造的事實」。他呼籲蒂爾克及其辦公室「開始對世界局勢進行客觀評估，以免失去僅存的信任」。