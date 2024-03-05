也門叛軍導彈擊中阿拉伯海貨輪　並襲紅海美國軍艦

也門叛軍青年運動周一（4日）聲稱，當日用導彈襲擊在阿拉伯海行駛的一艘「以色列船隻」，同日較早此前又向在紅海的美國軍艦施襲。有報道指，在阿拉伯海遇襲的是一艘懸掛利比里亞國旗的貨櫃船。

青年運動發言人薩雷亞在電視演講中稱，也門武裝部隊的海軍使用多枚「合適的」瞄準在阿拉伯海的以色列船隻MSC SKY，「準確而直接地」命中了該船。他又表示，在這次襲擊前的幾個小時，胡塞青年運動也用導彈及無人機，攻擊了多艘在紅海的美國軍艦，但未有表明有否命中。薩雷亞說，透過這兩次行動，確認青年運動有能力同時瞄準軍艦和非軍艦，又誓言會繼續攻擊駛經也門的船隻，直到以色列停止對加薩的攻擊。

英國傳媒則報道，被青年運動擊中的是懸掛利比里亞國旗的貨櫃船 「MSC Sky II」，在亞丁灣東南 91海里處遭受了兩次導彈襲擊，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指，該船的船長報告了兩次爆炸，第一枚導彈在距離船隻港口區一段距離的地方爆炸，第二枚則擊中該船，並造成損壞。船員們撲救火災，暫無人員傷亡的報告。