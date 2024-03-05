聯合國報告：哈馬斯突襲以色列期間曾輪姦女性

聯合國安全理事會關注性暴力特使帕頓（Pramila Patten）周一（4日）公開調查報告，有證據表明巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯於去年10月7日突襲以色列時，曾犯下強姦、輪姦女性等性暴力行為。

帕頓於今年1月29日至2月14日期間，率領專家團隊到以色列和約旦河西岸，收集、分析及驗證哈馬斯成員在以色列犯下性暴力的指控。長達24頁的報告指出，有合理理由相信哈馬斯突襲以色列南部當日，在至少3個地點發生強姦、輪姦等性暴力，大部分女性受害者被發現時是全裸或部分裸露，並曾遭受槍擊。此外，團隊亦發現清晰和具說服力的資料證明部分被擄至加薩地帶的女性和兒童，被強姦、性虐待等，這些暴行仍然繼續。報告指，需要進行全面調查以確定性暴力的整體規模、範圍與具體歸責原因。

除了哈馬斯，專家組亦在約旦河西岸調查以色列拘留中心的巴勒斯坦人遭性侵指控。報告稱，沒有發現強姦行為，但有其他形式的侵犯，包括對拘留者進入侵入性搜身、強迫巴人女性解開回教頭巾、毆打拘留人士生殖器、威脅強姦女性等。