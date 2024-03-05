超級星期二今登場　拜登特朗普取得提名關鍵

美國大選將於11月5日舉行，而周二（5日）則是「超級星期二」，民主黨與共和黨總統初選或黨團會議在15個州及1個海外領地登場。外界普遍預料，總統拜登與前總統特朗普，將分別取得民主黨及共和黨提名，時隔4年後再次一決高下。

黨代表票會根據當地投票結果，分配給得票最高參選人。參選人的黨代表票必須達到一定門檻，才能在夏季的兩黨全國代表大會上正式取得提名，成為總統候選人。共和黨全國黨代表票有2,429張，須至少1,215張才能贏得提名，而超級星期二的黨代表票數就高達854張。民主黨全國黨代表票總數4,672張，提名門檻為1,968票，其中1,420票在超級星期二揭曉。

特朗普目前有244張共和黨黨代表票，預測將在超級星期二至少進帳773張，最快本月12日越過提名門檻。拜登手握206張民主黨黨代表票，將在超級星期二贏得絕大多數票數，最快本月19日取得1,968張黨代表票鎖定提名資格。最後一波兩黨初選會在6月4日，於蒙大拿州、新澤西州、新墨西哥州和南達科他州舉行，華盛頓華府則於當天舉行民主黨初選。