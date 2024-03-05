政府確認7000名醫生未復工　依法行政處分

南韓大批集體辭職的實習和駐院醫生無視政府最後通牒，拒絕復工，政府周二（3月5日）到醫院檢查確認請辭醫生是否復工，會對拒絕返崗人士啟動行政處分程序，吊銷行醫執照至少3個月。行政安全部災難安全管理本部長李漢庚則指，周一（4日）已掌握7,000多位醫生拒不返崗的證據，之後會依法行政處分相關人員。

保健福祉部表示，截至上周四（2月29日），當局向100間主要實習醫院的9,438名實習和駐院醫生下達返工復工命令後，共接到7,854名醫生拒絕返崗報告。保健福祉部周二會到上述醫院進行現場檢查，最終確認拒絕返崗的醫生是否已復工，並對未返崗者正式啟動停牌處分程序。

李漢庚說，政府將向自行放棄行醫的醫生追責，並對大批醫生對社會各界的復工要求置若罔聞深感遺憾。政府會安排各大醫院維持緊急診療狀態，盡量擴充醫療隊伍，避免醫療前線出現混亂，同時對公共醫療機構提供行政和財政支持，保護好醫護人員，讓他們能夠安心照顧病人。

韓媒指，政府堅持強硬應對醫生集體罷工，但工潮恐進一步加劇，醫療界消息稱首爾市區主要實習醫院原定3月到崗的新實習和駐院醫生，有拒絕開工的危機。