波蘭大力擴軍　購瑞典製無後座力炮

波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什周一（4日）宣布，簽約購買瑞典製卡爾‧古斯塔夫M4無後座力炮及彈藥等，總值65億波蘭茲羅提（約128億港元）。波蘭本年將把軍費開支增至1,370億（約2,700億港元），佔國內生產總值逾4%。

科西尼亞克-卡梅什在首都華沙，與瑞典國防大臣榮松（Pal Jonson）會面時公布軍購計劃。合約將於本年第二季生效，一直履行至2027年，瑞典武器製造商紳寶集團將交付數千套發射器及數十萬發彈藥，並提供武器操作訓練。科西尼亞克-卡梅什稱，M4無後座力炮在烏克蘭十分有效，波蘭與瑞典將竭盡全力向烏克蘭提供軍事及人道援助。榮松則指，兩國不但是夥伴，更是北約盟友。

紳寶集團行政總裁兼主席約翰松（Micael Johansson），對集團與波軍的密切關係感到自豪，M4無後座力炮將加強波蘭地面戰鬥能力及強化國防。M4無後座力炮口徑84毫米，射程約1,000米，由單兵肩托發射。它是一款多用途武器，視乎需要發射不同類型彈藥，可用於打擊坦克等所有裝甲目標。