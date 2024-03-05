Taylor Swift獨家演唱會　李顯龍：非對鄰國不友善

新加坡獨家包下美國流行樂天后Taylor Swift在東南亞的演唱會，惹來泰國及菲律賓等東南亞國家不滿。正訪問澳洲的新加坡總理李顯龍指，這是一項成功的安排，不認為新加坡爭取這項協議是不友善之舉。

被問及其他東南亞國家是否不滿新加坡時，李顯龍稱政府從發展後新冠疫情時期旅遊業的資金中撥款為Taylor Swift的演出提供津貼，並與對方達成協議。他說，這是成功的安排，不認為這麽做不友善，有時某個國家談成協議，有時是另一個國家，不會明擺着說「你能在這裏演出的條件是你接着去其他地方演出」。

Taylor Swift演唱會的前一站是澳洲悉尼，李顯龍相信澳洲政府和Taylor Swift團隊必定也達成了相互可接受且合理的安排，並稱：「如果能達成互惠互利協議，能為新加坡帶來經濟效益及帶進整個區域的遊客和善意，何不為之。」他續指，如果新加坡沒有達成獨家協議，就是由Taylor Swift決定會否到東南亞其他地點開演唱會。