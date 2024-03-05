特朗普可參加科州總統初選　最高法院裁決惹爭議

美國聯邦最高法院周一（4日）裁定，科羅拉多州最高法院無權引用憲法第14條正案的叛亂條款，禁止前總統特朗普參加科州總統初選。錫拉丘茲大學政治科學教授凱克（Thomas Keck）表示，最高法院的裁決釋出一個令人不安信號，即政治人物可能不受懲罰。

凱克指出，對最高法院的裁決不感到驚訝，但引發一個更大問題，令人質疑如何保障美國民主制度。國會暴動事發至今已3年，但特朗普不需承擔任何後果，對美國民主制度而言不是一個健康現象。凱克認為，最新裁決有助避免局勢進一步緊張，但發出了一個更廣泛及令人不安信號。他把特朗普與巴西前總統博爾索納羅相提並論，後者同樣面臨連任失敗後煽動政變的指控，惟博爾索納羅禁止在2030年前擔任公職。凱克續指，巴西一類國家迅速採取行動，打擊輸掉選舉後濫用權力企圖繼續執政的政治人物，與美國形成鮮明對比。

賓夕凡尼亞大學法學院倫理與法治中心主任芬克爾斯坦（Claire Finkelstein）稱，最高法院大法官避免就特朗普是否應負上國會暴動責任發表意見，裁決錯失為國家價值觀作明確陳述的機會，它本來可以把國會暴動定性為叛亂，並把特朗普列為參與者。