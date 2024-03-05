美駐歐司令部確認　分享情報助烏抗俄

新加坡國防部長黃永宏日前透露，美國最近利用第5代F35隱形戰機，定位及識別烏克蘭境內的俄羅斯防空導彈部隊。負責歐洲地區軍事行動的美國歐洲司令部周一（4日）回覆東網查詢時證實，美方的確有與烏克蘭分享訊息，包括需要迫切處理的「時間敏感」（time-sensitive）訊息，旨在協助烏方應對俄羅斯侵略。

根據黃永宏的說法，美國利用該款現役最先進的戰機，尋找俄羅斯在烏克蘭的地對空導彈部隊設施，並與北約國家分享有關訊息。美國歐洲司令部公共事務辦公室以電郵向東網記者表示，美國在多個層級與烏克蘭展開例行軍事對話，但不會評論這些雙邊交流的具體情況；為了協助烏克蘭保衞國家對抗俄羅斯侵略，「我們的確與烏克蘭分享訊息，包括時間敏感訊息」，但「挑選、處理優先次序、作出最終決定迎戰這些威脅」由烏方負責，強調「美國並未批准也沒有涉及挑選或迎戰目標」。

除了美國歐洲司令部外，東網記者此前也獲得美國國防部置評，但兩者說法存在分別。美國國防部官員回應時指出，美國沒有在烏克蘭出動隱形戰機，目前的焦點仍然是支援烏克蘭。相比之下，雖然美國歐洲司令部沒有明確說明隱形戰機有否參與俄烏戰爭，但承認有向烏克蘭提供訊息，屬於情報支援，其說法猶如表明美國只是「原料供應方」，烏方收到有關訊息後如何處理是其事務，與美方沒有任何關係。

根據美國軍方對軍事術語的定義，「時間敏感」意味指揮官需要立即作出回應，相關目標可以是機會性質，例如敵方領袖離開設施，又或者對友軍構成迫在眉睫、直接的危險。外界目前相信，美國應該是出動空軍版F35A隱形戰機，在黑海為烏克蘭收集情報。至於為何尋找俄羅斯防空導彈部隊，估計是與協助烏克蘭為其空軍消除境內俄方防空力量有關外，也阻止俄方利用防空導彈作為地對地攻擊的彈道導彈。

值得留意的是，美國軍事新聞網站《空軍時報》去年曾經發表報道，講述美國空軍前年2月至5月從本土調派一支F35A隱形戰機部隊到德國的情況，任務是吸收盡可能多、來自歐洲東部地區的防空導彈及飛機電子數據，繪製地圖指導北約行動。部隊指揮官在訪問稱，「我們沒有飛越（烏克蘭）邊界，我們沒有開火或投彈」，但戰機一直感測及收集訊息。美國軍事新聞網站《戰區》指出，這是認知電子戰能力。

《空軍時報》指出，這款隱形戰機設計用於為飛入敵方領空的友軍部隊，封阻及摧毀敵方防空系統，同時能夠吸收附近雷達的電子發射，目的是掌握區內友軍及敵軍的情況。上述美國空軍部隊指揮官透露，飛行員觀測到在烏克蘭及俄羅斯加里寧格勒的威脅，戰機能夠定位及識別防空導彈設施，並向其餘北約國家提供有關訊息。