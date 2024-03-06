Fb及IG一度死機　用戶已能重新登入

美國Meta旗下社交網站Facebook、Instagram及Threads香港時間周二（5日）深夜突然死機，全球大批用戶遭強制登出，無法再次登入。至周三（6日）凌晨約1時，香港用戶已可重新登入Facebook、Instagram及Threads；Meta不久後證實，導致故障的技術問題已解決。

上述網站故障大約在香港時間周二晚11時半開始出現，Meta發言人斯通（Andy Stone）於11時52分在社交網站X上表示，公司知道用戶在使用旗下服務時遇到困難，正解決有關問題；Facebook則在周三凌晨約1時在登入狀態網站表示，系統正從中斷恢復過來，服務也正在恢復，對於造成的任何不便致歉。至香港時間周三（6日）凌晨1時19分，斯通再發文表示，早些時候因技術問題導致用戶難以登入Meta公司的服務，而公司已解決該問題，對於給用戶帶來的不便深表歉意。

根據追蹤各網上平台的網站數據顯示，Facebook和Instagram早前至少分別收到50萬宗及5萬宗登入問題的報告。