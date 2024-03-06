技術外勞上限增至逾80萬　紓緩人手短缺

日本計劃從今年起5年內，把擁有特定技能的外勞人數上限增至80萬以上，是現行上限2倍以上，紓緩製造業、建築業和農業等行業的人手短缺。

《日本經濟新聞》周二（5日）報道，擴大限額適用於2019年啟動的「特定技能勞工計劃」，接收具有一定專業技能和日語能力的外勞。截至去年11月底，有20萬外國人以特定技能資格留在日本。提高限額是因為某些行業，即使加薪或改變工作方式仍無法招聘足夠人手。特定技能現時有12個領域，日本將增加汽車運輸、鐵路、林業和木材產業4個領域，預計可接納計程車、巴士和卡車司機等約2.5萬人。

大多數外勞擁有第一類身份，可在日本工作長達5年。若外勞透過考試，成為熟練勞動者獲得第二類身份，就可以無限期延長簽證，攜帶家屬同行並申請永久居留。截至去年11月底，日本僅有29名第二類特定技能外勞。日本政府擬推出新法案取代目前的外國人技能實習制度，後者原意是協助發展中國家民眾赴日打工取得知識與技能，但因助長剝削及把實習生視為廉價勞工而飽受批評。