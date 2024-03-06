德防長指錄音外洩因人為失誤　軍方通訊系統無被入侵

德國軍官討論向烏克蘭提供金牛座導彈潛在可能的錄音外洩，遭俄媒在上周公開發布，德國國防部長皮斯托留斯周二（5日）稱，事件是由於與會者的「個人失誤」導致，軍方的通訊系訊並無被入侵。

皮斯托留斯表示，經過德國軍事反情報部門調查後，證實事件起因是因為一名當時正在新加坡參觀航空展的與會德國軍官，沒有遵守規定，卻使用了新加坡一家酒店房間的未經保密線路登入通訊平台，以致通話內容外洩。他強調今次是個別事件，調查已排除有俄羅斯間諜在未被注意到的情況下參與通話的可能性，通訊系統亦沒有被入侵。

皮斯托留斯證實，軍方正在就事件進行紀律調查，但表示他不想看到有人因此受罰。他說：「個人後果目前不在議程上。我不會為了（俄羅斯總統）普京的遊戲而犧牲我最好的軍官。」

洩漏事件引發了法國和英國等盟友國對德國安全的重大擔憂，但皮斯托留斯否認盟友對德國的信任已被打破。而俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫就呼籲對外洩錄音進行全面調查，並表示已傳召德國駐俄大使，解釋德國疑似要向俄羅斯發動攻擊的計劃。