加薩停火談判無突破　哈馬斯稱談判之路不會無限期打開　

臨近下周日（10日）開始的回教齋戒月，埃及官員表示，以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的加薩暫時停火和交換人質協議在經過3天談判後，至周二（5日）未能取得突破，美國總統拜登形容形勢非常非常危險，哈馬斯則揚言，談判之路不會無限期開通。

談判在卡塔爾、埃及和美國的調解下進行，但以色列並無派代表團參加最新一輪的會談。兩名埃及官員周二表示，最新一輪討論已結束，他們稱哈馬斯提出了一項提議，調解員會在未來幾日跟以色列討論；調解員也會於周三（6日）與未離開埃及開羅的哈馬斯代表團會面。

哈馬斯主張，除非以色列停止進攻並從加薩撤軍，以及釋放包括被囚終身的巴勒斯坦高級武裝分子，否則拒絕釋放全部約100名以色列人質，亦不肯交還約30名人質的遺體。哈馬斯在黎巴嫩的高級代表哈姆丹周二表示，哈馬斯要求的是永久停火，而非暫停6週，並要求以色列軍隊「完全撤出」。

以方曾多次誓言要繼續戰爭，直到擊潰哈馬斯以及救回所有人質，而一名以色列官員表示，以方仍在等待哈馬斯交出生還人質的名單，以及獲釋的以色列人質與巴人囚犯的比例。但哈姆丹則說，哈馬斯是否有倖存人質名單與談判無關，並指摘以色列以此為藉口避開談判。

美國總統拜登周二警告，如果以色列和哈馬斯齋戒月之前達成停火協議，局勢將會「非常非常危險」。他指以色列在談判問題上一直合作，以方的停火提議亦合理，能否實現停火取決於哈馬斯是否接受協議。而在拜登發言後，哈姆丹就在記者會上表示：「當針對我們人民的侵略和造成飢餓的戰爭仍在繼續時，我們不會允許談判之路無限期地開通。」