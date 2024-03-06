美邀日韓企業助重啟閒置造船廠　對抗華軍艦激增

日本傳媒周一（4日）報道，為跟上中國海軍建造艦艇風潮，美國正尋求亞洲資本、工程師及造船技術的協助，重啟國內已關閉或閒置的造船廠。其中美國海軍部長托羅（Carlos Del Toro）上周已訪問兩間南韓及一間日本的造船廠，並邀請對方參與重啟美國閒置造船廠的計劃。

美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）上月29日陪同托羅前往位於橫濱的造船廠，他指今次訪問有雙重目的，包括視察美軍艦隊補給艦大號角號（USNS Big Horn）的維修工作進度，並評估該船廠對投資美國閒置造船廠的興趣。伊曼紐爾認為，在日本維修美軍艦艇具戰略及產業價值。托羅還參觀另外兩間南韓造船廠，對方對建立美國子公司及投資美國造船廠具強烈興趣，他未來數周將與對方繼續商討。

美國過往有13間公營海軍造船廠，目前僅剩4間仍在運行。報道指，中國海軍艦隊快速擴張引起美方提高造船產能的警覺，外界預計中國海軍戰力將從目前逾370艘艦艇，擴大到2025年的400艘，並於2030年達到440艘。美軍海軍目前不足300艘艦艇和潛艇，已落後中國，加上造船廠薪酬難與其他行業競爭，美國公營和私營造船廠均面臨勞動短缺問題，導致該國建造船隻速度不樂觀。