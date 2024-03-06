紅海4條海底電纜被切斷　美方稱正調查是否蓄意

英國傳媒周二（5日）報道，紅海有多條海底通訊電纜遭切斷，影響亞洲和歐洲之間25%的數據流量，目前原因未明。報道引述美國官員稱，仍在調查電纜是遭蓄意切斷還是因意外。

報道引述，香港的環球全域電訊有限公司（HGC Global Communications）周一（4日）發聲明表示，紅海海底的15條電纜中，有4條包括Seacom、TGN-Gulf、Asia-Africa-Europe 1和Europe India Gateway的電纜，在最近的一次事故中故被切斷，估計有25%的數據流受到影響，而有約80%由亞洲傳輸往西方國家流量是通過這些電纜。HGC表示，已採取措施減輕對客戶造成的干擾，並將資料改道經由中國內地、太平洋海底以及其他紅海電纜，分別傳送到歐洲及美國。

報道指出，非洲海底電纜營運商Seacom指出，受影響的電纜段位於紅海南部的也門海洋管轄範圍內，而一位匿名美國國防部官員透露，美方正在釐清電纜究竟是被故意切斷，還是被船錨卡阻。

以色列商業網站《環球》上周報道，連接沙地阿拉伯城市吉達和非洲國家吉布提的4條電纜遭到損壞，並將責任歸咎於在也門叛軍青年運動，但青年運動否認指控。

自以色列與巴勒斯坦回教組織哈馬斯去年開戰以來，青年運動曾多次襲擊在紅海航行的商船和美國軍艦。在周二晚，青年運動又揚言使用無人機和導彈攻擊兩艘在紅海航行的美國海軍驅逐艦，但沒有提及襲擊的詳情。發言人薩雷亞稱，青年運動會毫不猶豫地，擴大對所有敵對目標的襲擊，以支持加薩的巴勒斯坦人。另外，由青年運動旗下電視台亦報道，美英兩國戰機當天傍晚對也門紅海城市荷台達發動了至少5次空襲，而美方暫未對此說法作回應。