近半民眾贊成擴招醫學生　教授提訟兼削髮抗議

南韓政府擴招醫學生政策引起的風波持續，部分醫學院教授以削髮、請辭等方式抗議，醫學院教學工作受到影響。有醫學院教授協議會代表周二（5日）提起行政訴訟，要求政府取消擴招。當地大專院校迎來3月新學期，但各大院校醫學院因學生集體休學和罷課異常冷清。警方周三（6日）開始，向涉嫌教唆醫生辭職的大韓醫師協會高層問話。

全韓30間醫學院的33名教授代表周二向首爾行政法院對保健福祉部和教育部長提出訴訟，要求取消2025年度擴招2,000名醫學生的計劃，並提交停止執行臨時處理申請，認為擴招處理違反憲法原則。教育部周二發布的數據顯示，截至周一（4日）下午6時，按正常程序申請休學的醫學生有5,401人，但未按程序或不合資格休學的申請更多。由於集體行動長期持續可能導致缺課醫學生集體留級，部分學校已推遲開學。

韓媒周三公布一個民調結果顯示，有48%受訪者贊成擴招2,000人，36%認為應少於2,000人，11%認為應維持現狀，亦有人表示不清楚或不作答。對於不響應政府返崗命令的實習住院醫生，43%受訪者認為要依法嚴處，29%回答應延長返崗令時限，21%回答不應處罰。醫生集體罷工或請辭抗議造成醫療空白，近日傳出一名八旬末期癌症患者因找不到可接診的急診室而耽誤治療，最終離世。