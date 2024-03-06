烏第一夫人婉拒赴美　避見納瓦尼遺孀

美國總統拜登周四（7日）將向國會聯席會議發表國情咨文，預料他除了利用這個場合為11月大選造勢外，也將呼籲共和黨盡快通過對烏克蘭的援助。惟烏克蘭第一夫人奧廖娜、俄羅斯反對派領袖納瓦尼遺孀尤利婭均拒絕受邀出席，令白宮透過安排兩名被視為反抗俄羅斯總統普京的象徵女性，為拜登站台的希望幻滅。

美國傳媒周二（5日）報道，白宮原意是希望安排奧廖娜及尤利婭，在拜登發表國情咨文期間坐在美國第一夫人吉爾附近。消息人士表示，尤利婭的出現引起烏克蘭不安，原因是納瓦尼生前曾經表示，克里米亞半島屬於俄羅斯；雖然後來反對俄羅斯全面入侵烏克蘭，但他在烏克蘭人眼中，與俄羅斯民族主義者及帝國主義者沒有分別。奧廖娜辦公室表示，由於與原定行程撞期，所以無法赴美。尤利婭發言人證實收到白宮邀請，但她剛喪夫及在這段時間出席各種活動，感到疲勞，需要一些時間恢復。

除了上述原因外，烏克蘭有意避免與拜登走得太近而得罪美國共和黨，該黨控制的國會眾議院尚未表決600億美元（約4,680億港元）援助。從目前選情來看，前總統特朗普極有可能當選，共和黨再度控制白宮；倘若烏克蘭「過度」支持拜登及民主黨，可能招致共和黨反感，並在美國日後「變天」時失去其支持。烏克蘭現時對火炮彈藥有急切需求，美國是其第一援助來源國，因此需要考慮美國國內政治形勢。