女作家疾病纒身　靠閱讀慰藉心靈

澳洲西澳省奧爾巴尼一名女作家縱然受多種疾病纒身，卻沒有丟失對閱讀的興趣。通過沉醉在充滿幻想的文字世界，她逐漸分散自己對疾病的注意力，如今已收藏3萬多冊書籍，令其書房成為全澳洲最大的私人圖書館之一。

澳媒周二（5日）報道，阿貝卡（Kylie Abecca）患有先天性結締組織異常、腎上腺功能不全、光敏性癲癇等疾病，其中光敏性癲癇導致她一旦接觸到閃光，便有可能癲癇發作，因此不能看電視和玩電子遊戲。每當感到身體疼痛時，她便會拿起一本書，細味當中的人物故事，從書中找到人生樂趣。

阿貝卡喜歡的題材廣泛，包括兒童小說、恐怖小說和犯罪小說等，各種藏書已經收藏超過35年，其中英國已故兒童作家布萊頓（Enid Blyton）的書在她書房裏佔據重要位置。由於喜愛閱讀布萊頓的作品，她甚至將自己飼養的一隻鸚鵡命名為布萊頓。

對於這項特殊的愛好，阿貝卡笑稱她不是在囤積書籍。她指這些藏書的價值很難量化，對她來說書籍是無價的，可以讓世界繼續運轉。她又稱，有些人雖然過着可怕的生活，但他們很快樂，更重建了生活，如果他們能做到，那麼任何人都可以。