黑莉退選沒表態支持特朗普　籲對方爭取非支持者選票

在共和黨美國總統參選人、前總統特朗普在周二（5日）的「超級星期二」初選中大勝之後，特朗普的主要競爭對手、前美國駐聯合國大使黑莉周三（6日）宣布退選，她在家鄉南卡羅萊納州發表的演說時，沒有表態支持特朗普，又指特朗普應去爭取黨內外不支他的人投票給他。

黑莉表示，自己說過希望美國人的聲音被聽到，而她已做到，因此沒有遺憾。她祝賀特朗普在初選中獲勝，但沒有表態支持他，反而引用英國已故前首相戴卓爾夫人的話，指特朗普仍然要去爭取她的支持者。她說：「我一直是個保守的共和黨人，一直支持共和黨提名人；但在這個問題上，戴卓爾夫人提供了一些很好的建議，她說，『永不隨波逐流，永遠都要自己做決定。』」她續稱，現在特朗普需要「贏得黨內及黨外不支持他的人的選票」，亦希望他能做到。

在黑莉發言之前，特朗普在聲明中指黑莉「以創紀錄的方式」被擊敗」，他補充說，自己正在邀請她的支持者加入他的陣營。正競逐連任的現任總統拜登則在周三上午的聲明中，向黑莉的選民招手。拜登說：「特朗普曾明確表示，他不想要黑莉的支持者。而我想明確指出，他們在我的競選活動中佔有一席之地。」

黑莉宣布退出競選後不久，參議院共和黨領袖麥康奈爾表態，指自己儘管與多年來與特朗普充滿敵意，但自己會在大選中支持特朗普。