盛傳取代拜登選總統　奧巴馬妻發聲明否認

正在尋求連任的美國總統拜登在「超級星期二」初選大勝，已幾乎篤定成為民主黨總統候選人，然而，他目前已年屆81歲，年邁問題引起部分支持者憂慮。美國政壇早有傳聞，指出民主黨可能陣前換將，改推前總統奧巴馬的夫人米歇爾在2024年角逐總統之位。不過，米歇爾的辦公室周二（5日）發表聲明，表示米歇爾絕對沒有任何參選計畫。

美媒報道，共和、民主兩黨皆有炒作米歇爾參選的原因。對於擔心11月總統選舉選情的民主黨人士，都希望人氣高企的米歇爾承擔更多輔選任務，還傳出今夏民主黨可能改推米歇爾參選總統。共和黨方面，特朗普的支持者一直認為米歇爾取代拜登的機會極高，炒作她可能參選的話題有助於削弱拜登的政治實力，還能刺激共和黨基本盤全力固票。

不過，米歇爾辦公室公關主任卡森（Crystal Carson）周二發表聲明指出：「過去幾年來，前第一夫人（米歇爾）已經多次表明絕對不會參選總統。」並指米歇爾支持拜登與副總統賀錦麗角逐連任。

美媒又引述消息人士透露，米歇爾今秋將為拜登助選，如同2020年的大選一樣。不過，米歇爾在4年前為拜登助選的參與程度，遠遠有所不及，不像奧巴馬歐參選時般全力輔選。知情人士說，除了選舉行程與其他安排有所衝突，還反映她不願完全重返政治舞台的立場。