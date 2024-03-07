春季預算案減國民保險供款率　明年撤非定居者稅制

英國財政大臣侯俊偉周三（6日）在國會下議院公布2024年春季預算案，國民保險供款率將由現行的10%降至8%，今年4月6日生效，年薪3.5萬鎊（約34.8萬港元）的民眾每年可節省450鎊（約4,480港元）。同時，英國將於明年4月廢除具爭議性的「非定居者」（non-domicile）稅制，即取消海外收入免稅優惠。

英國政府於去年公布的秋季預算案已把國民保險供款率從12%下調至10%，春季預算案則再降低2個百分點，料庫房每年少收100億英鎊（約995.4億港元）。至於「非定居者」稅制，此稅制是指申報自己並非以英國為最終定居地的人士，在移居英國後可毋須繳交因海外收入而產生的稅款。侯俊偉指，有關稅制不合時宜，會改用更現代化、簡單及公平的稅制取代，2025年4月起廢除「非定居者」身份，新移英人士在首4年仍然不需為海外收入和所得收入繳稅，但第5年開始需與英國出生居民以相同稅制繳稅，估計每年帶來27億英鎊（約268.8億港元）收入。

經濟預測方面，侯俊偉估計英國國內生產總值（GDP）今年增長0.8%，明年增長1.9%，高於去年11月預測的0.7%及1.4%。侯俊偉表明，不能透過無限移民達成經濟增長，而是透過建立高薪及高技術的經濟環境。