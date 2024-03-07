王毅批美承諾未兌現　對華欲加之罪匪夷所思

中共中央政治局委員、外交部長王毅周四（7日）在北京就中國外交政策和對外關係相關問題回答中外記者提問。他強調，中國始終保持對美政策的穩定性和連續性，敦促美方敦促美方認清歷史發展大勢，客觀理性看待中國的發展，積極務實地開展對華交往，言行一致地把承諾落到實處。

王毅表示，當前世界格局正在深刻變革，人類社會遭遇多重挑戰，面對變亂交織的國際環境，中國將堅定做這個世界的和平力量、穩定力量、進步力量。中方在堅定維護世界和平與發展中謀求自身發展，並為促進國際團結合作採取中國行動，為化解各種危機挑戰提供中國方案，從中國倡議擴大到國際共識，同時反對強權霸凌行徑。

有關中美關係，王毅指像中美這樣的兩個大國，發生衝突對抗後果不堪設想；合作共贏是目標。他提到中美元首三藩市會晤推動兩國關係止跌企穩，美國總統拜登重申美國不尋求新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求同中國脫鈎，不支持台灣獨立等。但王毅指出，美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾並沒有真正兌現，打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度。他質問美國如說一套、做一套，大國信譽何在，又稱如一門心思打壓中國，最終必將害了自己。中方願與美方加強對話溝通，推進各界人士友好往來，架起更多相互了解的橋樑，消除不必要的誤解和偏見。

對於朝鮮半島問題延宕多年，王毅指病根就是冷戰殘餘猶存，始終沒建立起和平機制，沒從根本上解決安全問題，中方提出的「雙軌並進」思路和「分階段、同步走」原則是現成藥方，當務之急是停止威懾施壓，擺脫輪番升級的對抗螺旋，根本之道是重啟對話談判，解決各方尤其是北韓方面的合理安全關切。他強調，誰要借半島問題開冷戰對抗的倒車，就要承擔歷史責任；誰要破壞地區的和平穩定，就會付出巨大代價。