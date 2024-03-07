中菲船南海相撞　小馬可斯：非援引美菲防禦條約時機

菲律賓海岸防衞隊巡邏船辛丹甘號和中國海警21555艇周二（5日）在兩國有主權爭議的南海仁愛礁海域相撞，菲律賓總統小馬科斯周三（6日）表示，今次的中菲船隻碰撞事件不是援引《美菲共同防禦條約》的時機或理由，但表明中國對菲律賓海岸防衞隊持續進行的危險動作和行為令人極為擔憂。

另外，菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）批評，中國在南海的行動「明顯是非法的、徹頭徹尾的不文明」。菲律賓國家安全委員會發言人馬拉亞（Jonathan Malaya）譴責中國，形容事件是菲律賓迄今為止遭遇的最嚴重事件，揚言菲方會堅定維護國家主權權利，不會退縮，並指摘中國故意煽動事端和惡意煽動炒作。他又指，南海水道夠寬，足以讓兩國和平共處，中國海警的行為是挑釁及非法的，不符合海警官員的身份。

根據菲律賓和美國1951年簽訂的《美菲共同防禦條約》，盟友有義務幫助保衞受到攻擊的任何一方。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）周二指，事件顯示中國鹵莽地無視菲律賓人安全和國際法，干涉菲律賓合法的海上行動。他重申《美菲共同防禦條約》涵蓋在南海任何地方對菲律賓武裝部隊、公務船隻或飛機的武裝攻擊。中國外交部發言人毛寧反駁指美國國務院罔顧事實、顛倒黑白，無端攻擊指摘中方正當合法維權行動，動輒以履行《美菲共同防禦條約》來威脅中方。