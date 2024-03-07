應對醫生工潮　護士明起可為病人心肺復甦

南韓實習和駐院醫生工潮持續，保健福祉部官員周四（7日）指周五（8日）開始允許有醫生集體辭職的實習醫院，由護士為緊急病人進行心肺復甦和用藥，以應對前線醫生人手不足問題。

保健福祉部將更新指引增加急症室護士的職責，但只適用於有實習和駐院醫生集體辭職的實習醫院。另外，中央災難安全管理本部第二總括調整官李漢庚指醫生罷工事態長期化，政府將加緊落實診療應急對策，國務會議周三（6日）審批決定從預算穩定調節基金撥出1,285億韓圜（約7.56億港元），主要用於支付醫護人員加班費和增聘人手。政府亦會進一步細化上調緊急手術、高難度手術價格的方案，爭取《醫療事故處理特立法》盡快制訂落地，維護醫病雙方權益。

另一邊廂，南韓教育部和保健福祉部開始着手組織負責處理醫學院擴大招生的分配委員會，但由於事關重大且非常敏感，委員會解散前所有工作都會保密。教育部解釋，醫療界和各大學立場不同，若委員會相關資訊外流，委員個人資訊也將外洩，難以形成不受外界影響進行評價的環境。政府公布擴招2,000名醫科生後，40間大學申請擴招名額達3,401人，超乎預期。擴招名額分配預計在4月的國會選舉前結束，各大學需修改校規列明增加的名額，並透過南韓大學教育協議更新2025學年高考錄取計劃。