聯合航空內陸機引擎起火迫降　乘客受驚寫遺書

美媒周四（7日）報道，美國聯合航空一架內陸機周一（4日）從德州休斯頓起飛後不久引擎起火，被迫折返降落，事件無人傷亡。聯合航空事後向受影響乘客賠償價值200美元（約1,560港元）的飛行積分和15美元（約117港元）餐券，聯邦航空局（FAA）正調查引擎起火原因。

涉事航班編號UA1118，由波音737-900型客機執飛，機上載有167名乘客。客機於周一晚上6時40分從德州休斯頓喬治布殊洲際機場起飛，原定飛往佛羅里達州西南國際機場。惟起飛後不久，客機於晚上6時52分折返，晚上7時13分降落喬治布殊洲際機場。乘客指，客機其中一個引擎在起飛後不久就起火，機艙內一片混亂，人們都在尖叫、大喊。一名機師透過乘客廣播指飛機爬升到1萬呎左右時，左邊引擎故障，機艙服務員見到引擎有火。

乘客特雷克斯勒（Eillot Trexler）憶述，當時客機機鼻俯衝，機師試圖拉升客機，機艙劇烈搖晃。乘客們一度以為自己都會死，特雷克斯勒甚至開始寫告別信給妻子。聯合航空聲明指，涉事客機因引擎問題在起飛後不久折返休斯頓，客機安全着陸，已安排另一架客機接載受影響乘客前往目的地。