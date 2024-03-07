日本聯網電視市場　 亞馬遜和Google壟斷

日本公平交易委員會周三（6日）公布調查結果，顯示控制聯網電視功能的操作軟件（OS）中，美國亞馬遜和Google在日本的市場佔有率總計達到60%至80%。公平交易委指出，若兩家公司持續壟斷，其他視頻服務商可能會不合理地擠出市場等，出現違反《反壟斷法》和競爭政策的問題。

調查發現，亞馬遜「Fire OS」市場佔有率為40%至50%，Google Android為20%至30%，第三和第四位的市場佔有率分別為10%至20%和5%至10%。公平交易委分析稱，對於2021年日本國內普及率達到逾3成的聯網電視，亞馬遜和Google的控制力正在加強。認為兩家公司有可能人為操作使自家公司在電視上顯示的視頻等搜索結果中處於優勢地位。

此外，公平交易委提出，應把搜索結果的顯示標準盡可能公開，使其他企業能在同等條件下展開競爭。亞馬遜計劃從可收看民間電視台節目的「TVer」等免費視頻服務中，收取廣告收入的30%。公平交易委以有可能不當損害服務商利益為由，將關注當事方之間的磋商。