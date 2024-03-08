渥太華別墅爆槍擊6死包括4兒童　一名男子落網

加拿大首都渥太華市郊巴爾黑文（Barrhaven）一幢聯排別墅周三（6日）發生一宗大規模槍擊案，6人包括4名兒童及一名成人遭槍殺，另有一人受傷送院。警方拘捕一名男子，事件仍在調查中。

該幢別墅位於兩所學校附近，周三晚上10時50分左右，當地緊急部門接到有人就事件報案，於是派員趕赴現場。緊急救援人員到場後在屋內發現上述死傷者。警方表示，死者身份尚未確認。而在事發後，警方於渥太華市中心以南約15公里拘捕一名男子，警方亦未公布其身份。物業記錄顯示，涉事房子自2013年以來，一直由兩人擁有。

渥太華警察局長斯塔布斯（Eric Stubbs）表示，警方目前無法對受害者和疑兇之間的關係發表評論，他亦表示，調查人員不認為這是一宗親密伴侶造成的暴力案件。斯塔布斯時形容事件是悲劇，又指現場情況「可怕」。

有附近市民表示，難以置信事件發生，感到震驚和悲傷；渥太華市長薩克利夫，形容事件是市內歷來最令人震驚的暴力事件之一，案件的規模並有兒童遇害令人心碎，也使人難以理解、難以想像，為之崩潰。