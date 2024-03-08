俄軍精準打擊　烏軍首確認損失HIMARS

社交平台Telegram網傳影片顯示，烏軍的美援M142高機動多管火箭系統（HIMARS）毀於俄軍精準打擊，為戰事爆發逾兩年以來首次確認烏軍HIMARS徹底摧毀。

片段由無人機從高空拍攝，事發於周二（5日），地點是距離前線逾40公里的烏東頓巴斯市鎮多布羅皮利亞。當HIMARS離開森林準備發射時被俄軍無人機發現，隨即成為打擊目標造成彈藥殉爆，引發火箭彈亂射，HIMARS發射器及底盤完全焚毀，烏軍同時損失2輛支援車輛。有俄羅斯消息人士稱，俄軍使用伊斯坎德爾戰術導彈系統消滅HIMARS，但另有一說是俄軍旋風S多管火箭炮系統發射制導彈藥。烏克蘭最高議會國家安全、國防及情報委員會秘書科斯堅科表示，專家會調查事件始末，並指俄軍正努力搜集HIMARS的情報。

此外，俄羅斯國防部戰報指，烏軍周三（6日）在阿夫迪夫卡附近損失460人及2輛坦克，其中一輛M1阿布拉姆斯主戰坦克毀於俄軍T72B3坦克攻擊，T72B3乘員開第一炮便消滅目標，為近日第三輛被俄軍擊毀的M1坦克。烏軍同日失去一套山毛櫸防空系統、4輛步兵戰車、2輔裝甲車及5輛汽車。