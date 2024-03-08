【東方日報世界視線】欠人口能源錯配　德經濟兩大死結

伊福經濟研究所（IFO）是以慕尼黑為基地，它是德國最大的經濟智庫之一，着重分析德國及歐盟的經濟狀況和政策，最著名是它每月發表的德國商業氣候指數。它的前所長、如今是德國經濟部顧問會議成員的漢斯-沃納‧辛恩，最近公開替德國的經濟去向把脈。他指出，2016年他卸任伊福經濟研究所所長時，德國還是世界經濟模範生，但從那時開始至今，它的經濟下層建築不斷碎裂，工業生產所需的電力價格是史上及全球最高，而研究及發展方面，則愈來愈比中國、美國落後。

自那時起打擊德國經濟的，包括德國大車廠在柴油發動機方面數據造假；歐盟盲目盡快推動取替汽油、柴油車，步伐紊亂；應對新冠疫情屢屢犯錯；因俄烏戰爭而制裁俄羅斯廉價能源，以及從俄國撤資，至今已經兩年，導致德國經濟低迷，面臨衰退危機。

目前德國經濟發展有兩大死結，首先是出生率低，加上社會抗拒引入移民情緒高漲，以致生產力不足。德國上世紀60年代嬰兒潮出生的技術人口，奉獻國家40年，即使把他們的退休年齡提高至67歲，他們到2027年之後便要陸續退休，嚴重導致生產力不足。雖然德國自2015年至今，大約引入了400萬名移民，但也不能樂觀地寄望他們，因為他們申領大量生活津貼，欠缺專業技能，低收入亦無助稅收，反而政府要提供更多語言和工作培訓，交通、房屋及醫療等開支亦更多，培育他們的下一代融入及貢獻社會才能有回報，但需時起碼10年。

另一個問題是德國工業的能源消耗約是意大利及法國的兩倍，更因倉促推動綠色能源，忘記整個計劃更需要化石能源來創造綠能的軟件和硬件，而如今化石能源大漲價，拖慢了綠能的發展。

德國政府另一個大錯，是誤信反核政治力量誇大核廢料處理問題，因而關掉所有核電廠，之後卻發覺核能其實更環保和高效，反而風力和太陽能發電，會出現夏天過多而冬天嚴重不足。法國接近70%是核能發電，但非常穩定，其核電廠數目還與日俱增。反觀德國，反核電卻荒誕地要引入法國核電，更增加極度污染的褐煤發電以補充冬季電力不足。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻