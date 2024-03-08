加薩停火談判仍無果　料周日重啟

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的加薩暫時停火和交換人質談判，在埃及開羅進行4天後仍陷僵局，哈馬斯的代表團在周四（7日）已經離開開羅，並前往卡塔爾多哈向組織的領導層尋求進一步諮詢。

這輪談判以色列無派員參與。埃及安全部門消息人士周四透露，停火談判會在下周日（10日）恢復，又指調解人員已將這天定為哈馬斯和以色列回覆停火建議的最後期限。這天是回教齋戒月開始的日子，各方原本寄望，以哈雙方可在這一天來臨前達成協議。

哈馬斯堅持要求以軍完全撤出加薩，讓流離失所者返回家園，並允許人道援助進入加薩並開始重建工作。一名參與開羅談判的哈馬斯的官員，以方迄今的回應不符合永久停止敵對行動的最低要求，或哈馬斯的其他停火條件，又指哈馬斯不會在確保人民安全的問題上妥協。

另一方面，以方一直要求哈馬斯提供所有仍然存活的人質名單，然而哈馬斯表示，在以色列繼續轟炸的情況下，無法做到這項要求。美國政府高級官員將協議遲遲未能夠達成，歸咎於哈馬斯不同意釋放生病和年老的人質，但哈馬斯官員批評美國的言論誤導。

以色列總理內塔尼亞胡則於周四重申，以色列不會屈服於國際壓力，而停止對加薩南部城市拉法的攻擊。他表示，以軍會在整個加薩對進攻哈馬斯，包括哈馬斯最後的據點拉法。