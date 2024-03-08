聯合航空波音機起落架半空甩轆　砸毀地面汽車

美國聯合航空公司（United Airlines）又出事故，該航空公司一架原定由加州三藩市國際機場飛往日本大阪的客機，在起飛後不久「甩轆」，一個輪胎掉落砸毀地面汽車，所幸無人受傷。客機在事發後轉飛洛杉機國際機場安全降落，美國聯邦航空局（FAA）發聲明表示會調查事件。

有影片拍到，涉事客機剛飛離跑道不久，就有一個輪胎從起落架掉落，有輪胎碎片落在機場的一個員工停車場，至少一輛私家車被砸至左邊車門和車頂損毀，車尾擋風玻璃粉碎，警方到場圍封汽車周圍。三藩市國際機場跑道曾短暫關閉以清理碎片，但很快已重新開放，沒有進一步影響機場運作。

聯合航空證實事件，事發在三藩市時間上午11時35分左右，涉事客機型號為波音777-200，航班編號UA35，載有235名乘客、10名空中服務員和4名機師，共249人。聲明指出，該型號的飛機兩個主起落架支柱上各有6個輪胎，設計目的是在輪胎丟失或損壞情況下，使客機能夠安全着陸。公司已安排另一架客機在周四晚把乘客送往大阪，並確保受影響客戶及受損車輛車主的需求得到滿足。

美國傳媒引述航空專家指出，飛機輪胎脫落通常是維修問題，而更換輪胎的是聯合航空團隊，因此對飛機製造商波音不會帶來影響。