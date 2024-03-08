向香港同謀出賣應對台海戰爭情報　美軍人被捕

美國司法部周四（7日）公布，肯塔基州坎貝爾堡一名陸軍軍人涉嫌出賣與美國軍事能力有關的敏感資訊，於當日被捕。他被起訴串謀非法傳播國防資訊、非法向中國出口國防物品以及賄賂公職人員等6項罪名，當中涉及美國協防台灣等軍事機密。而共謀的一名外國人，聲稱居於香港。

涉事陸軍中士舒爾茨（Korbein Schultz）是第506步兵團情報分析員，持有絕密安全許可。起訴書指，舒爾茨受到一名聲稱住在香港的人士招募，向對方出售敏感資訊，但未說明同謀的具體身份。二人自2022年6月起在逾一年間，串謀披露各種文件、照片和其他國防資料。當中包括與M142高機動多管火箭系統、高超音速設備、美國軍隊未來發展研究、對中國等主要國家的軍演和行動研究有關的資訊。

起訴書提到舒爾茨最初被要求提供的文件，詳細說明可從俄烏戰爭中吸取的教訓，以及這些教訓如何應用於美國在台灣受攻擊時協防。他因而獲得200美元（約1,560港元）報酬，至今共獲14筆報酬，總額為4.2萬美元（約32.8萬港元）。舒爾茨曾與同謀討論招募另一名美國軍人加入掩飾犯行，他將於周五（8日）首次出庭。