聯合航空737 MAX8方向舵踏板故障　NTSB調查

美國國家運輸安全委員會（NTSB）周四（7日）公布，聯合航空一架上月6日從巴拿馬飛抵美國新澤西州紐瓦克自由國際機場的波音737 MAX 8客機，在着陸時出現方向舵踏板卡住的情況，NTSB及美國聯邦航空局（FAA）等正調查事件。

NTSB指，涉事航班編號UA1539，機上載有155名乘客和6名機組人員。機長指，在着陸滑跑過程中試圖保持客機在跑道中心線，惟方向舵踏板對腳部壓力的施加沒有反應，卡在中間位置。機長於是使用前輪轉向舵柄把飛機保持在跑道中心線附近，同時減速至安全滑行速度，然後離開跑道進入高速滑行道。客機位處高速滑行道期間，機長要求副機長檢查他的方向舵踏板，副機長報告同樣問題。但不久後，方向舵踏板能正常運作，客機最終安全停泊，沒有人受傷。

機組人員其後向聯合航空維修部通報飛行控制故障，涉事客機停飛並進行維護。事發3日後，聯合航空團隊在紐瓦克試飛涉事客機，再次出現相同的方向舵系統故障，並通報NTSB啟動調查，FAA、波音公司等參與。聯合航空檢查方向舵控制系統時未發現明顯故障，並於拆除一些方向舵系統零件後進行第二次試飛，方向舵控制系統運作正常。

波音周四發聲明指，正與聯合航空密切合作，上月在兩個737 MAX 8航班發現方向舵問題，更換3個部件後已解決問題，飛機恢復運作。聯合航空則稱，方向舵踏板問題涉及的零件與公司沒有選擇的飛機着陸功能有關，僅出現在最初為其他航空公司製造的9架聯合航空飛機上，已更換相關部件。