辭職醫生禁赴其他診所兼職　護士診療範圍今擴大

南韓駐院和實習醫生早前集體罷工或辭職，抗議政府推動醫學院擴大招生規模。當地政府周五（8日）起正式實施試點項目補充措施，安排護士代行部分醫生職能，以填補醫療空缺。政府強調，這些辭職醫生將沒法轉往其他醫療機構工作，未返崗醫生除了被吊銷執照，還會根據違反兼職規定實施其他處罰。

最近部分私人診所醫生發布招聘公告，稱願意「幫助後輩」，聘用駐院和實習醫生。保健福祉部保健醫療政策室室長全炳王周四（7日）在記者會回應指，駐院和實習醫生不得在實習醫院或機構外的其他醫療機構等兼職，如違反規定兼職，將成為處分理由；如以其他人名義開具處方或製作病歷檔案，也會因違反醫療法而被吊銷執照，甚至遭受刑罰和罰款。他又稱，將依次向未返崗的醫生發送吊銷執照行政處分的事前通知書。

周四出台的補充措施提出，護士按照工作能力分為高級實踐護士、責任護士和普通護士。周五起，上述3類護士均可在有急救需求時實施心肺復甦，有權決定注射急救藥物，採集血液等各種標本，進行心電圖、超聲波、新冠檢查。高級實踐護士和責任護士如受委託，可對患者進行檢查和開具藥物處方，擬寫檢查和臨床判讀委託書、診斷書、手術同意書等各類文件草案，意味護士在醫療前線的診療範圍進一步擴大。