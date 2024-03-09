國防部公布不明異常現象報告　否認發現外星技術

美國國防部周五（8日）發布對自1945年以來「不明異常現象」（UAP）的政府檔案審查報告，結論認為沒有任何證據表明外星智慧生物曾經造訪過地球，也沒有發現任何證據表明當局已找到墜毀的外星飛船並向公眾隱瞞，有關政府秘密計劃的說法只是流行文化，基於道聽途說。

國防部全域異常解決辦公室（AARO）發布長達60多頁的非機密報告，根據至今所獲資訊認定，「涉及特定人員、已知地點、技術測試和文件，被指有關外星科技和逆向工程的說法均不準確」，沒有證據表明任何經美國政府調查、學術贊助研究或官方審查小組證實的外星飛行物目擊報告，能反映外星技術，它們只是普通物體和現象誤認的結果。

報告指出，部分曾經參與UAP官方研究項目的人聲稱深入了解美國政府參與外星技術開發，但實際上只是偶然發現其他高度機密項目，與外星人無關。AARO代理主任菲利普斯（Tim Phillips）認為，許多人曲解真實事件，或將未獲批准披露的敏感項目誤認為與UAP或外星開發有關，「是一小撮互相認識的人，以個別觀察結果支持個人信念」。