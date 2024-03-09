美軍F35A隱形戰機可攜核彈　支援延伸威懾

美國空軍F35A隱形戰機已取得掛載B61-12重力核彈認證，成為第一款具備核能力的第五代戰機，為美國及北約提供關鍵能力及提前支援延伸威懾承諾。

F35聯合項目辦公室發言人戈梅爾（Russ Goemaere）周五（8日）表示，有關認證於去年10月12日完成，比向北約盟友承諾的本年1月前提早了數個月。部分F35A將能夠攜帶較新的B61-12改型，正式成為既能攜帶常規武器，又能攜帶核武的雙重能力戰機。戈梅爾續指，F35A是自20世紀90年代初以來第一種獲得核能力認證的新平台。核認證工作是16個不同政府及行業利益相關方組成的核事業單位，經過十多年努力不懈的成果。至於可短場及垂直升降的F35B，以及艦載F35C，則不適用於核認證。

美國空軍空戰司令部發言人指，庫存所有F35A有望在將來獲得核認證。戈梅爾解釋，空軍指定單位的F35A設計及操作都通過認證，可攜帶B61-12。據美國科學家聯盟分析，北約盟友比利時、德國、意大利、荷蘭和土耳其，擁有約100枚舊款B61核彈，共同承擔北約核打擊任務，前4國是F35客戶。B61-12交付歐洲時間尚不清楚，但美國新聞網站「政客」早前報道，於前年12月開始付運。