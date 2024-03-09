畫家轉行撐可持續發展　用魚皮製新衣

英國劍橋一名女子為支持可持續發展並實踐美學主張，從畫家改行成時裝設計師，她向魚販和熏製店等商戶收集將被扔掉的三文魚皮，加工製成衣服。其作品不但環保更十分前衞，甚至吸引部分著名演員的造型師購買，完美履行她所說的「可持續性增加了時尚之美」。

泰勒（Isabella Taylor）介紹用三文魚皮製作衣服的過程，需經過仔細清潔、去鱗和曬黑和染色等步驟，她最終會將處理好的皮料覆蓋在人體模型上，待它乾燥定形後便不再有氣味，更能保存很長時間。她指魚皮形狀固定且幾乎沒有重量，不易磨損或垂落地板，這些特性有助她輕鬆打造部分超現實主義風格的時裝。

雖然泰勒喜歡繪畫，但她希望讓更多人參與其藝術，認為時裝是人們每天可見的藝術且息息相關，有別於僅掛在牆上的畫作，更直言從事時裝設計的唯一原因是幫助實現永續發展，故毅然從繪畫轉向服裝設計。

泰勒希望未來能在倫敦皇家藝術學院取得碩士學位，進一步發展事業。除設計時裝外，她希望魚皮亦能逐漸獲大眾接受，她將拓展業務，在慈善商店的舊衣服縫上魚皮，製成任何人皆可購買或穿着的超級耐磨日常用品。