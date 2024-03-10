【東方日報世界視線】英美烏軍情合作　暗戰恐永難終止

《紐約時報》最近有一篇文章，公開美國中央情報局（CIA）於2014年推翻中立的烏克蘭政權，新上台的親美烏克蘭政府與CIA合作，並在其協助下，在烏克蘭建立一個龐大的情報網絡，包括在俄羅斯邊境建立了12個監察站。而且，在2014年親美烏克蘭政府成立當晚，駐烏的CIA及英國軍情六處（MI6）負責人，就和新成立的烏克蘭情報機構主管會面，策動積極合作，這反映3國的情報機構之前就已經策動對抗俄羅斯，在新形勢下亦第一時間聚首開展抗俄。

其後，烏克蘭的情報系統更努力製造消息，以證明特朗普當選美國總統是俄羅斯政府干預達成的，形成對特朗普「俄羅斯門」的指控。這裏最驚人的政治現實，是特朗普掌政4年，一直背負着通俄的嫌疑，連他的國家安全顧問博爾頓和國務卿蓬佩奧，都沒有幫他洗脫嫌疑，主要原因是二人均是反俄鷹派，形成一種美國深層政府的力量對付特朗普這局外人。

這可說是烏克蘭情報系統對CIA及MI6栽培的回饋，塑造出普京政府對西方國家的惡意，特別是對美國民主自由的威脅，引導西方發展至要誘發俄烏戰爭。

CIA和MI6支持、訓練及利用烏克蘭情報系統，給予它軍事和先進通訊裝備，這是因為烏克蘭人員比英美情報人員更容易偽裝滲入俄羅斯，可引發俄國境內石油儲存庫的爆炸，以恐怖主義手段施行暗殺（例如謀殺俄國政治理論家杜金，卻誤殺了他的女兒達里婭），甚至早前載有烏克蘭俘虜的軍機被擊落，也洗脫不了烏克蘭情報局與MI6合作的嫌疑。

隨着烏克蘭軍隊反攻俄羅斯失敗，烏軍已沒有足夠良好訓練及裝備的軍隊，抵抗俄國準備開展的新攻勢，甚至協助烏軍的北約在地軍隊，也可能失去了抵抗的意志，以及因恐懼俄軍而撤出戰場。如今戰爭的主動權掌握俄軍手中，烏軍在戰場上只能後撤防衞，而CIA、MI6結合烏克蘭情報系統將派上用場，會對俄羅斯本土增加突襲、破壞和恐怖主義攻擊。俄烏戰爭未來將出現俄羅斯與西方的明暗兩面戰爭，暗戰會更加白熱化，即使戰場上出現停火和議，也無法終止暗地裏的戰爭。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻