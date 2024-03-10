美媒：華府2022年曾為俄使用核武攻烏作準備

美媒上周六（9日）引述美國政府高級官員稱，美國曾於2022年底為俄羅斯可能使用核武器打擊烏克蘭作嚴密準備，導致拜登政府作出如此驚人評估的，並非僅僅是單一指標，而是一系列事態發展、分析以及高度敏感的情報的綜合結論。

在2022年夏季至秋季期間，烏軍奪回哈爾科夫地區大部分控制權及赫爾松，華府認為克里姆林宮將其視為「對俄羅斯國家存在的威脅」，俄羅斯總統普京可能會視使用核武為一種遏制手段，以阻止進一步失去佔領領土。當時俄羅斯官員開始散布有關烏克蘭正在研製骯髒彈的說法，美國官員擔心這正可能是俄羅斯核打擊的一種掩護。

另一方面，西方情報機構得悉有俄羅斯低層官員之間正討論核打擊的可能性。報道指出，儘管美國從未發現任何情報數據表明俄羅斯正在採取行動，但同時也不確定是否了解俄羅斯是否正在將戰術核武器調動到位。此後，美國高級官員就此與俄方進行一系列交流，其中美國國務卿布林肯更直截了當地向俄羅斯外長拉夫羅夫表達了相關擔憂。

美國還努力爭取中國和印度的幫助，以阻止俄羅斯發動核打擊。一名拜登政府高官指出，美方認為中方及印度曾向俄方表明使用核武要付出的代價，形容這對俄方的想法或許產生了影響。報道中指，自那時以來核武威脅有所減輕，但美國不排除在未來幾個月再次面臨此類風險的可能性。