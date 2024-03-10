人販子佯稱介紹工作　騙35印度人赴俄參軍打仗

印度中央調查局（CBI）上周四（7日）宣布，瓦解一個重大人口販賣網絡。不法分子以介紹工作為名利誘印度年輕男子赴俄羅斯，然後強迫他們赴烏克蘭作戰。CBI指有35人受騙赴俄，較印度外交部公布的人數多出15人。

CBI表示，人販子在印度多個邦活動，透過社交平台及中介尋找對象。部分受害人由一些可疑的俄羅斯私立大學錄取，對方以免費機票及簽證招徠。受害人上當後被迫在俄羅斯接受戰鬥訓練，並違背他們的意願，部署在俄烏戰爭交戰區域，部分人在戰區身受重傷。CBI突擊搜查首都新德里、經濟中心孟買等地多個地點，扣留多名可疑人士調查，檢獲文件、電子紀錄及5,000萬盧比（約472.3萬港元）現金。

2名印度男子赴俄後，不幸在烏克蘭前線陣亡。他們的家屬透露，死者本來以為在俄軍中幫忙，印度駐莫斯科大使館證實1人死亡。本月一段網傳影片顯示，7名印度人稱持旅遊護照赴俄後被迫加入俄軍，要求印度政府協助他們回國。印度外交部發言人上周五（8日）稱，已看過影片並嘗試聯絡片中人士，俄羅斯外交部拒絕置評。