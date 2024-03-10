餐廳以黑手黨命名　惹意大利大使質疑

新加坡傳媒上周六（9日）報道，當地一間意大利餐廳被指以黑手黨頭目命名，更舉辦以黑手黨為主題的相關活動，引來意大利駐新加坡大使布蘭迪（Dante Brandi）質疑。事後餐廳撤下活動宣傳資料，並為造成的任何冒犯或不適致歉。

擁有意大利血統的戈蒂（John Gotti），是美國80年代和90年代的著名黑道人物，期間他在紐約帶領甘比諾家族（Gambino），成為美國最強大的犯罪集團之一。他在1992年因涉及多宗謀殺案被判刑，2002年因咽喉癌在獄中離世。

位於新加坡廈門街的意大利餐廳Gotti Italiano，除了名字被指和戈蒂相關，近日舉行的一場活動更名為「Hip Hop Mafioso（意即嘻哈黑手黨）」。對此，布蘭迪上周五（8日）在社交網寫道：「黑手黨非意大利引以為傲。人們因為黑手黨而死亡和受苦。以一個惡名昭彰的犯罪家族來命名以及通過相關活動吸客並不違法，但格調值得懷疑。」在布蘭迪發文後，餐廳立刻移除相關活動的宣傳資料，並回覆大使為造成的任何冒犯或不適致歉。當被問會否考慮改名時，餐廳表示已經意識到相關擔憂，但維護品牌形象也很重要。