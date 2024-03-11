311大地震13周年　悼念活動恢復公眾參與

日本2011年3月11日發生黎克特制9級地震並引發巨大海嘯，造成逾2.4萬人死傷或失蹤。周一（11日）是311大地震13周年，受影響地區將於當地下午2時46分，即當年地震發生的一刻舉行悼念活動。日媒指出，由於近來地震不斷，部分民眾瘋搶防災食品，商店積極增加庫存防止缺貨。

今次是福島第一核電站核污水開始排海以來，首次迎來311大地震周年。福島縣因當年海嘯引發核災而不准居民返回的市町村仍有7處，至今維持避難指示。近年由於新冠病毒大流行，日本悼念311大地震的活動規模被迫縮小和簡化，但隨着疫情趨於穩定，傳統形式將恢復，包括恢復公眾參與。岩手縣有地方消防周一開展應對災害的訓練，宮城縣等地民眾紛紛到紀念公園為震災死難者祈禱。

石川縣今年元旦發生7.6級大地震，千葉縣上月起亦接連地震，令當地民眾恐慌。當地有大型連鎖超市數據顯示，上月下旬至本月初該縣42間門店錄得飲用水銷售額同比增加1.3倍，應急糧食銷售額更增加1.8倍。日本有地質學家早前發表報告指，在日本海溝海面下7,500米，發現海底大地震造成26米斷層崖。外界關注近海「外隆起地震」活動增加，恐引發30米海嘯。