警搗西港2電詐園區　479人被捕36人來自陸台

柬埔寨警方在剛過去周末搗破西哈努克港兩個電訊網絡詐騙園區，合共拘捕479人，其中36人來自中國大陸和台灣。《柬中時報》周日（10日）引述移民總局消息報道，涉案台灣人將被遣返回中國大陸。

警方於上周六（9日）在西哈努克市的電信網絡詐騙園區抓捕172人，包括109名越南人、54名泰國人、8名中國台灣人和1名中國大陸人。該窩點此前是一座賭場，被捕其中4名中國台灣人和1名大陸人是園區管理人，他們將在近期內被移送法辦。另外167人已被移送移民總局，等待遣返回國。警方周日（10日）在另一詐騙園區抓捕307人，包括279名柬埔寨人、27名中國大陸人和1名緬甸人，外國人已被移送移民總局，等待遣返回國。

內政部國務秘書兼全國打擊非法賭博工作組組長宋坡、西哈努克省省長郭宗朗周日下午召開記者會，宋坡指在首相洪瑪奈上月29日下令嚴打各類賭博犯罪活動後，當局在全國各地展開執法行動，警方接下來將繼續在西港展開執法行動，目的是全面消除西港所有網絡賭博電信詐騙園區。