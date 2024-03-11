羅斯福號南海巡航　RC135V偵察機參與執勤

中國與菲律賓接連在南海爆發船艦衝突，導致區內局勢持續緊張。美國軍方近日派遣艦機兵分兩路在南海巡邏，海軍一艘航空母艦沿着菲律賓西部近海一直南下活動，空軍一架駐守日本的偵察機對廣東及海南執行抵近偵察任務。

美國目前在西太平洋地區只有一艘航空母艦執勤，五角大樓發布的照片顯示，羅斯福號與隨行船艦組成的航空母艦打擊群，上月29日由東向西穿越呂宋海峽從菲律賓海駛入南海，表示美國印太司令部部隊在關鍵海上及貿易通道執行任務，對形成地區不穩定的威脅產生威懾作用。根據羅斯福號艦載運輸機的飛行路線，該艦進入南海後一直在菲律賓西部海域向南航行，截至周日（10日）抵達汶萊西北方的南海南部海域。

與此同時，美國一架RC135V偵察機周一（11日）從日本沖繩縣嘉手納空軍基地起飛南下，經呂宋海峽由菲律賓海進入南海。實時飛行動態數據顯示，該架偵察機飛入南海空域後採用西北偏西的飛行方向，並沿着廣東海岸飛往西南方的海南，最遠時在海南與西沙群島之間海域上空，最後沿着原來航線飛返嘉手納空軍基地。RC135V偵察機具備接近實時在場的情報收集、分析、傳播能力，能夠探測、識別、定位電磁信號。

中國外交部發言人汪文斌周一在記者會，被問到菲律賓希望與美國、日本、澳洲等盟國開發南海油氣資源，他指出南海問題是中國與部分東盟國家之間的問題，中方堅持與直接當事國通過談判協商妥處，包括資源開發在內的涉海爭議，有關國家開發南海資源不得損害中方的領土主權及海洋權益，更不得拉攏域外國家插手介入。