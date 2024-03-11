以軍建成新公路　把加薩地帶一分為二

英國傳媒上周六（9日）根據衞星圖片顯示，以色列國防軍已完成修建一條橫貫巴勒斯坦加薩地帶的新公路。以軍將領指正試圖在加薩建立作戰據點，為部隊和裝備的移動提供便利。專家擔心公路將成為把加薩一分為二的屏障，阻止巴人返回北部的家園，可能反映以軍準備長期駐留加薩。

新修公路橫貫加薩北部，起點是鄰近以色列納哈勒奧茲（Nahal Oz）的加薩與邊界，終點靠近海岸。衞星圖片顯示，以軍修建的新路段超過5公里，主要連接以往分散的道路，成為唯一一條不間斷貫穿加薩的公路，包括與加薩主要幹道薩拉丁大道和拉希德大街交會。公路起點在去年10月底至11月初修建，其餘大部分路段在上月和本月修建。新公路比加薩一般公路寬闊，薩拉丁大道除外。

以色列電視台上月報道新公路傷建，稱其代號為「749號公路」。以軍聲明未詳述公路細節，僅指作為地面行動的一部分，軍方使用了一條行動通道。以色列國家安全委員會前主席、總理內塔尼亞胡前安全顧問、退役準將納格爾（Jacob Nagel）認為，新路線目的是在應對新威脅時為安全部隊提供快速通道，將有助於以色列進出加薩，因為以色列將對加薩承擔全面防禦、安全和責任。