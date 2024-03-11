夫妻攜兩子環遊世界　沿途教育知識

外國不少家庭近年興起世界旅行教育的育兒方式，攜同孩子周遊列國，途中探索百科知識，較入讀傳統學校更有趣。英國薩福克郡薩德伯里一對父母熱愛旅行，嚮往有朝一日和孩子一起環遊世界。他們此前察覺正在念幼稚園的5歲大兒子經常情緒不穩，決定冒險一試，今年1月起舉家展開背包旅行，探尋各地文化及風光的同時，自行教導兒子知識。

31歲的泰森（Lauren Tyson）和37歲丈夫羅伊（Roy）耗時3個月規劃旅程後，攜同大兒子及2歲的小兒子到處旅遊。兩人遵循當地學校的英語課程，每天花數小時陪同兒子學習，以免對方語文能力落後於人。他們出發前還租出住處長達18個月，遂啟程前往阿聯酋首都阿布扎比，其後又遊歷泰國曼谷及蘇梅島，直至當地旅遊簽證到期後，才按最便宜的機票選擇下一個目的地。

遊覽泰國期間，泰森早上會教導大兒子課業知識，下午則帶他參觀農場等不同景點。她發現大兒子游走當地市場能接觸到許多新奇水果，而英國的同齡孩子則未曾接觸過這些事物。

泰森表示，英國生活節奏忙碌，每天定有固定行程，旅行期間不僅有助放慢生活節奏，生活壓力亦有所減輕，與家人相處時間隨之增加，坦言無法想像回國後的生活。她認為世界旅行教育有利大兒子學習，對方能學到各種生活技能之餘，還變得更堅強及有同理心。