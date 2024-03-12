匈總理指特朗普不會資助烏　將加速終結戰爭

匈牙利右翼總理歐爾班日前會晤美國前總統特朗普，之後他表示，特朗普若重返白宮，將不會再資助烏克蘭對抗俄羅斯，如此就可讓這場戰爭加速終結。

歐爾班上周五（8日）親自前往美國佛羅里達州拜訪好友特朗普，力挺對方再度入主白宮。歐爾班周日（10日）晚接受匈牙利國家電視台採訪時指，特朗普一毛錢都不會投入俄烏戰爭，因此這場戰爭很快就會結束。顯然烏克蘭單靠自己是撐不下去的。

歐爾班又指，如美國和歐洲都不提供金錢和武器給烏克蘭，這場戰爭就會終結；只要美國人不給錢，歐洲人也無法獨力提供戰爭資金，這場戰爭就會終結。

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，歐爾班一直拒絕向基輔當局提供武器，並持續與俄國維持緊密經濟關係。歐盟試圖孤立莫斯科之際，歐爾班仍於去年10月在中國會晤俄羅斯總統普京。

歐爾班表示，俄烏休戰後要如何透過和平談判終結戰爭，以及如何建立穩定安全的歐洲，這是一回事，但首先仍須實現和平，特朗普有辦法做到。特朗普競選團隊在2人會面後發出的聲明並未提到烏克蘭，只說特朗普與歐爾班討論了影響兩國的問題，包括各自的邊境安全。